200.000 TL'ye %1,37, %1,38, %1,39 faizli konut kredisi! Ev alacaklara 6 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Ziraat, Vakıfbank, TEB, Akbank...
Konut sahibi olmak isteyenler konut kredileri hakkında araştırmalara başladı. Son dönemde ev fiyatlarında yaşanan artış yüzünden konut kredisine olan talep aynı doğrultuda artmaya başladı. Ekim ayı sonunda kış dönemine yakın konut kredisi kullanacak olan müşterilere sağlanan faiz oranlarını, esnek ödeme seçenekleri ve 200 bin TL kredi için aylık taksit ödeme planı haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda 120 ay vadeyle 200.000 TL %1,37, %1,38, %1,44 faiz oranıyla konut kredisi veren bankaların tek tek listesi belli oldu. İşte güncel konut kredisi faiz oranları!
21.10.2021 09:37
- Son Güncelleme: 21.10.2021 09:37
200.000 TL'ye %1,37, %1,38, %1,39 faizli konut kredisi! Ev alacaklara 6 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Ziraat, Vakıfbank, TEB, Akbank...
Konut kredileri son derece yoğun bir halde yurttaşlar doğrultusunda takip ediliyor. Bu anlamda 120 ay vadeyle 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,39 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları kısa bir süre içinde yükselişe geçti Tüm bu gelişmelerin bununla beraber Ekim ayında konut kredisi kullanarak ev alacak olan müşteriler amacıyla bankaların tanıttığı faiz oranlarını sayfamızda vermiş durumdayız.