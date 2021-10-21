200.000 TL'ye %1,37, %1,38, %1,39 faizli konut kredisi! Ev alacaklara 6 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Ziraat, Vakıfbank, TEB, Akbank...

Konut kredileri son derece yoğun bir halde yurttaşlar doğrultusunda takip ediliyor. Bu anlamda 120 ay vadeyle 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,39 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları kısa bir süre içinde yükselişe geçti Tüm bu gelişmelerin bununla beraber Ekim ayında konut kredisi kullanarak ev alacak olan müşteriler amacıyla bankaların tanıttığı faiz oranlarını sayfamızda vermiş durumdayız.