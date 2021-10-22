A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu! A101 24 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayında! Çeyiz ve ev alışverişi başlıyor...

A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu. A101 23 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. Her cebe uygun fiyatlarıyla A101 bu haftanın da yıldızı oldu. A101 aktüel kataloğu yine vatandaşların cebini rahatlatacak. Bu hafta pek çok ürün indirime girdi. A101 mağazalarına girenler hesaplı alışverişinin tadını çıkartacak. Çeyiz alışverişi, ev alışverişi, bilgisayar oyunu oynayanlar için gerekli tüm ihtiyaçlar yeni katalogla birlikte indirime düştü. İşte A101'in yepyeni hafta sonu aktüel ürünleri...