TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde heyecanla beklenen arsa ve işyeri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeden faydalanmak isteyen binlerce kişi ise arsa ve işyeri başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru şartlarını ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ İlk Evim ARSA - İŞ YERİ başvuru PEŞİNAT ne kadar, kaç TL? 2022 TOKİ 1 milyon ARSA - 10 bin İş Yeri başvuru şartları, geri ödeme planı, aylık yıllık taksit kaç para? İşte merak edilenler!