1999-2007-2008-2009 sigorta girişlilere YAŞ sihri çözüldü! EYT'de tüm hesaplar ezber bozacak! EYT'li EYT'siz herkesi kapsıyor! 2.tazminat hakkı, yüksek maaş...

EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. EYT'de teknik çalışmalar devam ederken bir yandan da farklı detaylar ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. EYT düzenlemesiyle beraber emekli olan bir kişi, aynı veya farklı iş yerinde yeniden çalışmaya başlar ise 2. tazminat hakkı da kazanacak! İşte EYT hakkında son gelişmeler ve detaylar haberimizde...