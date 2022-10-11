Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Devlet bağlamında oluşturulan sosyal yardımlar vatandaşın rahat bir soluk almasını sağlamaktadır. Yapılan sosyal yardımlardan haberdar olmak ve kendinize makul bir yardımdan faydalanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üstünden kontrol edebilirsiniz.