Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir
Kendinize uygun sosyal yardım tipini e-devlet üzerinde de yapabilirsiniz. Yapılacak başvuruda ihtiyaca yönelik seçenekler ile gerekli evraklar e-devlette verilmiştir. Bu belgeleri inceleyerek başvuracağınız yardımın evraklarını hazırlayıp başvurunuzu yapabilirsiniz.
11.10.2022 08:48 - Son Güncelleme: 11.10.2022 08:48
Yapılan yardımlar ile ilgili daha çeşitli bilgiye Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. SGK ye geri dönecek para amacıyla e devletten sorgulama yapabilirsiniz.