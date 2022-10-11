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Haberler Ekonomi Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Kendinize uygun sosyal yardım tipini e-devlet üzerinde de yapabilirsiniz. Yapılacak başvuruda ihtiyaca yönelik seçenekler ile gerekli evraklar e-devlette verilmiştir. Bu belgeleri inceleyerek başvuracağınız yardımın evraklarını hazırlayıp başvurunuzu yapabilirsiniz.

takvim.com.tr
11.10.2022 08:48 - Son Güncelleme: 11.10.2022 08:48
Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Devlet bağlamında oluşturulan sosyal yardımlar vatandaşın rahat bir soluk almasını sağlamaktadır. Yapılan sosyal yardımlardan haberdar olmak ve kendinize makul bir yardımdan faydalanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üstünden kontrol edebilirsiniz.

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Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Sosyal yardımlar gereksinim sahiplerine yönelik oluşturulan kalkındırma ve destekleme projeleridir. Bakanlık bağlamında oluşturulan bildirime göre 45 faklı yardım projesi mevcuttur.

Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Yapılan yardımlar ile ilgili daha çeşitli bilgiye Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. SGK ye geri dönecek para amacıyla e devletten sorgulama yapabilirsiniz.

Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Nasıl Başvuru Yapılır?

Vatandaş alakalı kurumlara müracaat yaparak gereksinim sahibi olduğunu kanıtlarsa gerekli ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler bağlamında lüzumlu şartları karşılayan vatandaşlara her ay düzenli olarak alakalı yardım yapılmaktadır.

Şimdi başvurun hakkınız olan parayı alın! Sizin haberiniz yok ama SGK el koyabilir

Bu yardım çeşitleri vatandaşın gereksinim haline göre farklılık göstermektedir. Mesela kira yardımı, besin yardımı gibi nedenler öneme alınarak gereksinim sahiplerine ödemeler yapılmaktadır.

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