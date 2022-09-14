Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emekliye zam hesabı! Ocak’ta asgari ücretliye zam olacak mı? Yeni asgari ücret 7 bin 500 TL’nin üzerinde olacak!
Milyonlarca asgari ücretli, emekli, memur maaşlarında bu yıl ek zamlarla birlikte ciddi artışlar yaşadı. Yeni asgari ücret, memur ve emekli zamları şimdiden merak konusu. Artışlara ilişkin ipuçları geliyor. Ayrıca ek iyileştirmeler de bekleniyor. İşte milyonları bekleyen Ocak kazancı...
Ocak ayında hemen herkesin maaşı değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam verilirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artışla pek çok sosyal yardım da yükselecek. Zamlar şimdiden gündeme otururken, ek iyileştirme sinyalleri de geliyor. Peki kimleri, ne kadar artış bekliyor? İşte yanıtı...
SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ENFLASYON ZAMMI
Öncelikle zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65'lik enflasyon tahmini artışlar için ipuçları veriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak.
TABAN AYLIK FORMÜLÜ
Ayrıca ek iyileştirme beklentisi de bulunuyor. Burada özellikle taban aylıklar üzerinde duruluyor. Emeklilerin ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bu yıl Ocak'ta 2 bin 500, Temmuz'da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu ödemede 2023'ün Ocak ayında bir artış daha olabileceği belirtiliyor. Emeklilerin zam oranında ilave artış yapılması da söz konusu olabilecek.
KİME, NE KADAR?
Yüzde 15.91'lik tahmin gerçekleşirse en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.