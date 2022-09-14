Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emekliye zam hesabı! Ocak’ta asgari ücretliye zam olacak mı? Yeni asgari ücret 7 bin 500 TL’nin üzerinde olacak!

KİME, NE KADAR?

Yüzde 15.91'lik tahmin gerçekleşirse en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.