SSK, Bağkur'lu emekliye 5.930 TL MAAŞ! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla 2023 maaş TABLOSU!
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bilindiği üzere Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor. Bunların büyük kısmını da SSK ve BAĞ-KUR emeklileri oluşturuyor. 2023 Ocak'ta emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili yeni ipucu geldi. Peki, Emekli maaşları kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!
Ocak ayına 1 ay kala maaşlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu paylaşıldı. Yılın ilk ayında, son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK, Bağkur'lu emeklilere 5 ayda 14.05 zam oluştu. Bu gelişmelerin ardından geriye sadece 1 veri kaldı. Peki, 2023 Ocak'ta emekli ve memurlar kaç TL zam alacak? Ocak zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!
Emeklilerin Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranında belirleyici olan enflasyon verilerinden biri daha açıklandı. Kasım ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.
EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?
5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.