2022 TOKİ "0,2,4,6,8" TC numarasına göre BAŞVURU EKRANI - TOKİ il ilçe nerede kaç konut yapılacak? TC kimlik numarasına göre başvuru tarihleri!
TOKİ başvuruları başladı. 2+1, 3+1 daire fiyatlarının açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ peşinat ve başvuru ücreti ne kadar? TOKİ konutları nerelere yapılacak? İşte merak edilenler...
TOKİ için başvurular bugün itibariyle başladı. TC kimlik numarasına göre alınan başvurular sebebiyle vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. TOKİ devlet başvuru ekranına girildiğinde TC kimlik numarasının son hanesine göre işlemler bir gün arayla gerçekleştiriliyor. İlk hafta yoğunluk oluşmaması amacıyla alınan bu önlem sayesinde vatandaşlar kolaylıkla başvurularını tamamlayabilecek. 2+1, 3+1 daireler için taksit sayıları ve ödeme planları da açıklandı.2,280 ve 3,780 TL'lik taksitlerle 240 ay ay deli olarak ödenecek TOKİ konutlarının temelleri ise yılbaşında atılacak. 81 ilde gerçekleştirilecek projenin hangi ilde kaç tane yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ hangi illerde, kaç tane yapılacak? TOKİ il ve ilçeler listesi yayınlandı mı? TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır? İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm merak edilenler...
- 1 ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 2 ADANA KOZAN ADANA KOZAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
- 3 ADANA MERKEZ ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA,SEYHAN,YÜREĞİR,CEYHAN) 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 4 ADANA SARIÇAM ADANA SARIÇAM 800/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 5 ADANA TUFANBEYLİ ADANA TUFANBEYLİ 156/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 156 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 6 ADANA YUMURTALIK ADANA YUMURTALIK 300/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 7 ADIYAMAN BESNİ ADIYAMAN BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 8 ADIYAMAN ÇELİKHAN ADIYAMAN ÇELİKHAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 9 ADIYAMAN GERGER ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 10 ADIYAMAN GÖLBAŞI ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 270 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 11 ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
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- 12 ADIYAMAN SİNCİK ADIYAMAN SİNCİK 260 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 260 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 13 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN TUT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 14 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 127/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 127 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 15 AFYONKARAHİSAR BAYAT AFYONKARAHİSAR BAYAT 4. ETAP 204/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 204 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 16 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
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- 17 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 59 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 157 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 19 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 20 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 36 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 36 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 21 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 136 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 136 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 22 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 23 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 3. ETAP 316 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 316 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 24 AFYONKARAHİSAR HOCALAR AFYONKARAHİSAR HOCALAR 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 25 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 3. ETAP 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
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- 26 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 110 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022