TOKİ GÜNCEL KURA TAKVİMİ 20-25 ARALIK 2022! TOKİ yeni il il kura çekiliş tarihleri 2+1, 3+1! İstanbul, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Trabzon...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri son sürat devam ediyor. Güncel tarih duyuruldu. 17 Aralık'ta Sivas ve Giresun,18 Aralık'ta Sivas ve Gümüşhane, 19 Aralık'ta Bayburt ve Tokat illerinde kuralar çekildi. Gözler bu kez 20-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek kuralara çevrildi. İşte TOKİ yeni il il kura çekiliş tarihleri...
19.12.2022 19:59 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:59
TOKİ 20-25 ARALIK 2022 KURA TARİHLERİ!
TOKİ tarafından 5. etapta Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimiz için Sosyal Konut kuraları çekilecek. İlk Evim projesi kapsamında inşa edilecek 250 bin konut hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kuraların Mart 2023'te son bulacağını söyledi.