TOKİ GÜNCEL KURA TAKVİMİ 20-25 ARALIK 2022! TOKİ yeni il il kura çekiliş tarihleri 2+1, 3+1! İstanbul, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Trabzon...

TOKİ kura çekiminde 5. etap başlıyor. Yeni kura takvimi yayımlandı. Takvime göre bu kez Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Trabzon, Nevşehir ve Kırşehir illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ güncel kura takvimi 20-25 Aralık 2022!