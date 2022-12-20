Kabul edildiği an 3 gün içinde hesaplara yatıyor! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emekliye dev yılbaşı kampanyası! 24 bin TL almak için son günler!

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.