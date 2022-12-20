Kabul edildiği an 3 gün içinde hesaplara yatıyor! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emekliye dev yılbaşı kampanyası! 24 bin TL almak için son günler!
2023 yılına az bir süre kala 2022 yılının son kampanyaları duyuruldu. Kamu bankaları emekliler için ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank sırasıyla tek tek vatandaşlar için hazırladığı kampanyaları detaylarıyla paylaştı. Peki hangi banka kaç TL kredi veriyor, faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank'tan yılın son emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları...
Emekliye dev kampanyalar duyurulmaya devam ediyor. Yılbaşı yaklaşırken ihtiyaç kredisi kampanyaları dikkat çekti. Bu noktada Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'ın kampanyaları yoğun ilgi görmeye başladı. Kabul edildiği an 3 gün içinde hesaplara yatıyor. 24 bin TL almak için son günler. Ziraat Bankası % 1,79 faiz oranıyla 24 ay vadeli 24.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Geri ödemesi ise aylık 1.303,30 TL olarak yapılıyor. İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI'NDAN TÜKETİCİ KREDİSİ!
Ziraat Bankası hem emeklinin, hem de çalışanların yararlanabileceği tüketici kredisi kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamada, ''Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.'' denildi.
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına göre 24 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. En fazla 36 ay vade imkanı sunuluyor. Ödeme planı ise şöyle:
Taksit Tutarı:977,87 TL
Faiz Oranı:% 1,79
Yıllık Maliyet Oranı:% 30.9501