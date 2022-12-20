GÖZLER ORADAYDI! 20 Aralık 2023 Ocak asgari ücret bugün açıklandı mı? Asgari ücret 3. toplantısı uzlaşılan rakam...

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ 7.630 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.