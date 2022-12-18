TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...
TOKİ sosyal konut projeleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Gümüşhane kura çekimi yapılarak hak sahipleri ortaya çıkacak. Gümüşhane kura çekimi 5 ilçede yapılacak. Konutlar Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün ilçelerine yapılacak. Peki, TOKİ Gümüşhane kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
18.12.2022 09:22 - Son Güncelleme: 18.12.2022 09:22