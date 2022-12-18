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Haberler Ekonomi TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

TOKİ sosyal konut projeleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Gümüşhane kura çekimi yapılarak hak sahipleri ortaya çıkacak. Gümüşhane kura çekimi 5 ilçede yapılacak. Konutlar Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün ilçelerine yapılacak. Peki, TOKİ Gümüşhane kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
18.12.2022 09:22 - Son Güncelleme: 18.12.2022 09:22
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün gerçekleşecek kura Gümüşhane ilinde yapılacak. Peki, TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim kura sonuç listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

TOKİ kura çekilişi Aralık ayı takvimi il il gerçekleştiriliyor. Sıradaki illerden biri de TOKİ Gümüşhane kura çekilişi oldu. TOKİ Gümüşhane kura çekimi canlı yayınla TOKİ resmi YouTube adresinden takip edilebilecek.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

TOKİ GÜMÜŞHANE CANLI İZLE!

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

*KÖSE 4. ETAP 54 KONUT

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

*KÜRTÜN 44 KONUT

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