TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Gümüşhane 398 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Arzularkabaköy, Köse, Kürtün, Özkürtün...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün gerçekleşecek kura Gümüşhane ilinde yapılacak. Peki, TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim kura sonuç listesi...