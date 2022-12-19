Yılbaşına özel bereketli fiyatlar! Tarım Kredi Marketleri 19-31 ARALIK 2022 İNDİRİM LİSTESİ! Kuruyemiş 29.90 TL! Pekin ördeği, Piliç, Antep fıstığı, üzüm...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta yeni yıla özel indirimli ürünler satışa çıkıyor. Kooperatif tarafından yayınlanan yeni ürünler hakkında, "Siz de Kooperatif Market'e gelin, 16-31 Aralık tarihlerinde geçerli olan indirimli fiyatlarımızla yeni yıla bereketli girin." ifadelerine yer verildi. Yeni katalogda; Pekin ördeği, piliç, kuruyemiş, kavrulmuş kabak çekirdeği, yer fıstığı, badem, limonata, şalgam suyu, cipsler gibi bir sürü gıda ürünlerinde dev indirimler sizi bekliyor. İşte 18-31 ARALIK TARIM KREDİ kataloğu!