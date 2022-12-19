Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...
PTT yeni yıl kredisiyle ihtiyacı olanların yüzünü güldürüyor. 3 ay ertelemeli faizsiz, kefilsiz ihtiyaç kredisini alarak 3 ay sonra ödemelere başlayabilirsiniz. PTT kredi başvurusu yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. PTT Aktifbank züerinden yapacağınız başvuru ile 70.000 TL'ye kadar olan ihtiyacınız için 5 dakikada destek ödemesi alabilirsiniz. İşte PTT Aktifbank ihtiyaç kredisi hakkında tüm merak edilenler...
19.12.2022 11:22 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:22
BU KREDİYE NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Aktif Bank müşterisiyseniz, N Kolay mobil uygulama veya www.nkolay.com üzerinden T.C. Kimlik Numarası, posta adresi ve bankamıza kayıtlı cep telefonu numaranızı girerek başvuru yapabilirsiniz. Kredinizin onaylanması halinde ekranda sorulan bilgileri doğru olarak girmeniz gereklidir.