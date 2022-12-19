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Haberler Ekonomi Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

PTT yeni yıl kredisiyle ihtiyacı olanların yüzünü güldürüyor. 3 ay ertelemeli faizsiz, kefilsiz ihtiyaç kredisini alarak 3 ay sonra ödemelere başlayabilirsiniz. PTT kredi başvurusu yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. PTT Aktifbank züerinden yapacağınız başvuru ile 70.000 TL'ye kadar olan ihtiyacınız için 5 dakikada destek ödemesi alabilirsiniz. İşte PTT Aktifbank ihtiyaç kredisi hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
19.12.2022 11:22 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:22
Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

N Kolay'da 70.000 TL'ye kadar kredinizi 5 dakikada almanız mümkün. Kişiye özel faizlerle ve 3 ay ertelemeliödeme planıyla oldukça dikkat çeken bu ihtiyaç kredisi için araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

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Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...
KREDİ TUTARI - VADE - FAİZ ORANI - TAKSİT TUTARI
*2.000 TL - 6 - %3.19 - 381,37 TL
*10.000 TL - 12 - %3.39 - 1080,26 TL
Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

*10.000 TL - 24 - %3.39 - 671,91 TL

*10.000 TL - 36 - %3.39 - 2.731,96 TL

Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

*50.000 TL - 36 - %3.39 - 2.185,57 TL

*70.000 TL - 24 - %3.39 - 4.703,39 TL

Anında 20 BİN TL NAKİT! Borca girene, ihtiyacı olana müjde! 3 AY ERTELEMELİ, kefilsiz, koşulsuz YENİ YIL KREDİSİ! TC ile 3 dakikada çekin...

BU KREDİYE NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Aktif Bank müşterisiyseniz, N Kolay mobil uygulama veya www.nkolay.com üzerinden T.C. Kimlik Numarası, posta adresi ve bankamıza kayıtlı cep telefonu numaranızı girerek başvuru yapabilirsiniz. Kredinizin onaylanması halinde ekranda sorulan bilgileri doğru olarak girmeniz gereklidir.

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