TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

Bugün yapılan kurada Eskişehir Merkez'de 1.800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Eskişehir 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Eskişehir konut kura İSİM LİSTESİ!