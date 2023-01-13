🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!
Sigara fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 2023 yılıyla birlikte sigara ve alkoldeki ÖTV oranının ardından sigaraya zam gelmişti. Sektör kaynaklarından yapılan açıklamada bir sigara firmasının ürettiği sigarada 1 TL'lik indirim yapıldığı açıklandı. Peki, sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? İşte detaylar!
13.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 13.01.2023 09:11
Sigaraya indirim gelip gelmediği arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında 'Sigaraya indirim mi geldi?' sorusuna yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler...