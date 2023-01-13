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Haberler Ekonomi 🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 2023 yılıyla birlikte sigara ve alkoldeki ÖTV oranının ardından sigaraya zam gelmişti. Sektör kaynaklarından yapılan açıklamada bir sigara firmasının ürettiği sigarada 1 TL'lik indirim yapıldığı açıklandı. Peki, sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? İşte detaylar!

takvim.com.tr
13.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 13.01.2023 09:11
🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

Sigaraya indirim gelip gelmediği arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda arama motorlarında 'Sigaraya indirim mi geldi?' sorusuna yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler...

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🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

SİGARAYA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Sigara indirim duyurusu geldi. Buna göre, en düşük sigara fiyatı 32 lira oldu.

🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

Diğer sigara marka gruplarından henüz indirim açıklaması gelmedi.

🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

2023 en ucuz sigara fiyatı 32 TL'ye inerken en pahalı sigara ise 36 TL olarak belirlendi.

🚭13 OCAK SİGARAYA İNDİRİM Mİ GELDİ? Hangi sigaraya, markaya 1 TL indirim geldi? En ucuz en pahalı sigara kaç TL oldu 2023? Güncel fiyat listesi!

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞI BELLİ OLDU

TÜİK'in Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasının ardından alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

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