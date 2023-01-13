Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli maaş zammı kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı

Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.