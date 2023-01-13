Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli maaş zammı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı
Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaş alıyor. Zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Takvim de belli. Peki kimler, ne zaman alacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte detayları...
Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Başkan Erdoğan tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ek iyileştirmeler Ocak ayı ödeme döneminden başlatıldığı için bu ayki maaşlara yansıtılacak.
NASIL HESAPLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Eğer ek ödeme dahil aylık 5 bin 500 liranın altındaysa 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödeme yapılacak.
MEMUR EMEKLİSİNE DE FARK
Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapıldı. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.