TOKİ duyurdu: 240 ay vade faizsiz kredi müjdesi! 1.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı! Hemen başvurun!
TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ'den müjdeli haber geldi. TOKİ'den ucuz 2+1 ve 3+1 konut alabilirsiniz. 1.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı! Hemen başvurun! Öte yandan faizsiz kredi hizmeti de veriliyor. İşte TOKİ'nin ev satışı ve faizsiz kredi hizmetine dair ayrıntılar
Kendi evinin sahibi olmak amacıyla yıllardır birikim yapan ve yeni dönemde bu hayalini yapmak isteyen vatandaşlar, çoğalan konut fiyatları karşısında bütçelerine destek olabilecek kurumları incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren kamu kurumlarından birisi olan TOKİ, hizmetleri aracılığı ile hem makul fiyatlı konut satışı gerçekleştireceğini hem de söz hususu satışlar amacıyla faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
TOKİ Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası
Kamu kurumlarından birisi olan ve anında anında her ilde yaşama geçirmiş bulunduğu konut projeleri ile ilgi çeken TOKİ, yeni dönemde de çoğu bölümde konut projesi hizmeti sunacağını açıkladı.
TOKİ doğrultusundan yapılmış olan resmi bildirime göre kurum kapsamında satışa yayılan dairelerden birine sahip olmak isteyen fakat bu isteğini yapmak amacıyla yeterli nakdi olmayan vatandaşlara faizsiz kredi hizmeti sunulacağı bildirildi. Söz hususu hizmetinin üst limiti 241 bin TL olarak belirlemiş olan kurum, azami vade adedinin 240 ay bulunduğunu bildirdi.