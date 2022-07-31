10-15 yılla 1800-3600 gün primle! Gözler oradaydı! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı!

Emeklilik hesabı bağlamında yıllarca çalışan vatandaşlar emeklilik ile igili detayları merak ediyor. İşe girdikleri sene ve tamamlanması gereken koşullara göre emeklilik yaşının hesap edilmesi mümkündür. Kendi emeklilik yaşının ne olacağını bilmek isteyenler amacıyla 3600 gün primle emeklilik tablosu! Normal koşulların haricinde on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Tüm erken emeklilik detaylarını araştırabilirsiniz.