TOKİ Denizli KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Denizli 3.150 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy...
TOKİ Sosyal Konut kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Denizli'de yapılacak konut kurasında Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy ilçelerinde hak sahipleri belirlenecek. İlk Evim Projesi'ne başvuranlar canlı izleme ekranını, kura sonuç sorgulama linkini ve isim listesini araştırmaya başladı. İşte Denizli 3.150 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
26.01.2023 08:59 - Son Güncelleme: 26.01.2023 09:01
TOKİ 26-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Denizli için kura çekimi düzenliyor. Buna göre inşa edilecek toplam 3.150 konut için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Kura ile birlikte isim listeleri de tek tek yayımlanıyor. İşte kura canlı izme ekranı, isim listesi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Denizli TOKİ 3.150 konut hak sahibi belirme kurası Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçeleri için 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.