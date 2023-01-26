TOKİ Denizli KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Denizli 3.150 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy...

TOKİ 26-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Denizli için kura çekimi düzenliyor. Buna göre inşa edilecek toplam 3.150 konut için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Kura ile birlikte isim listeleri de tek tek yayımlanıyor. İşte kura canlı izme ekranı, isim listesi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...