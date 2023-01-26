İstanbul Finans Merkezi'ni havadan görüntüledi! İFM Türkiye yüzyılına yakışacak!
İstanbul'un göbeğinde yükselen İstanbul Finans Merkezi, açılış için gün sayıyor. 300 bin metrekarelik alanda yer alan İFM'ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Borsa İstanbul, BDDK ve SPK'nın yanı sıra Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın genel müdürlükleri, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri de taşınacak.
İstanbul Finans Merkezi, Ümraniye sınırları içinde Ataşehir'in hemen yanı başında yer alıyor. 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak projede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı Master Plana uygun olarak inşaatlarda sona doğru yaklaşılıyor.
Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank gibi kamu bankaları ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi finansal kuruluşların binaları yer alacak. Ayrıca proje alanı içinde özel yatırımcıların ofis projeleri de yer alıyor.
İFM bünyesinde bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım finansı şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşlar tek bir konumda birleşecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla İFM'de yerli ve yabancı şirketlerin kiralama talepleri toplanırken, talep listesi oluşturulmaya başlandı.
AKILLI ŞEHİR MODELİYLE İŞ DÜNYASININ TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
İstanbul Finans Merkezi'nde 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.
Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.
Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.