İstanbul Finans Merkezi’ni havadan görüntüledi! İFM Türkiye yüzyılına yakışacak!

Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.

Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.