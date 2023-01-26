Benzin ve Mazota ÇİFTE BAYRAM! ⛽1 Litresi 60 kuruş birden düşecek! 27 Ocak güncel AKARYAKIT FİYATLARI: Shell, TOTAL, BP, Opet...

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, benzin ve mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar!