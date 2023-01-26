Benzin ve Mazota ÇİFTE BAYRAM! ⛽1 Litresi 60 kuruş birden düşecek! 27 Ocak güncel AKARYAKIT FİYATLARI: Shell, TOTAL, BP, Opet...
Benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. İndirim ve zam haberleri için sürücüler güncel benzin fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim beklendiği duyuruldu. Peki,1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...
26.01.2023 09:36 - Son Güncelleme: 26.01.2023 15:08
Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, benzin ve mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar!