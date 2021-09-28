Gratis’in raflarında tek bir ürün bile kalmayacak! Yüzde 60’lık indirimi gören koştu: Makyaj, saç bakım, parfüm, krem...

Gratis'in beklenen yüzde 60'lık indimi başladı. Özellikle majyaj ve saç bakım ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Bunun yanı sıra diş macunları, krem ve parfümlerde de 'bir daha gelmez' dedirten indirimler uygulandı. Gratis'in resmi internet sitesinde indirim yapılan ürünler katalog halinde yayınlandı. Bu indirimleri duyan mağazalara koşuyor. Gratis'in raflarında tek bir ürün bile kalmayacak. İşte kataloğun tamamı...