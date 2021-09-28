Gratis'in raflarında tek bir ürün bile kalmayacak! Yüzde 60'lık indirimi gören koştu: Makyaj, saç bakım, parfüm, krem...
Gratis'te cilt bakımdan, saç bakıma, makyajdan, parfüm ve deodoranta, hijyen ürünlerinden outlet ürünlerine bir çok marka üründe yüzde 60'a varan indirimler yapıldı. Ucuza marka ürünlerini almak için Gratis'in indirim günlerini bekleyen binlerce kişi için beklenen an geldi. Gratis'in resmi internet sitesinde indirime giren tüm ürünler listelendi. Bizler de listenin tam haline haberimizde yer verdik. İşte mağazaları boşaltacak yüzde 60'lık indirime giren ürünlerin tamamı...
28.09.2021 15:04
- Son Güncelleme: 28.09.2021 15:04
Gratis'in beklenen yüzde 60'lık indimi başladı. Özellikle majyaj ve saç bakım ürünlerinde büyük indirimler yapıldı. Bunun yanı sıra diş macunları, krem ve parfümlerde de 'bir daha gelmez' dedirten indirimler uygulandı. Gratis'in resmi internet sitesinde indirim yapılan ürünler katalog halinde yayınlandı. Bu indirimleri duyan mağazalara koşuyor. Gratis'in raflarında tek bir ürün bile kalmayacak. İşte kataloğun tamamı...