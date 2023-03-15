2+1, 3+1... TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ!

TOKİ Çatalca kura çekilişine hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler listesi yayınlandı mı merak ediliyor. İstanbul'da inşa edilecek TOKİ konutları için kura tarihleri belli oldu. Başvuruları önceden alınan konutlar için kura çekilecek. Peki kuraya kimler hak kazandı? Çatalca ilçesi için isim listesi yayımlandı mı? İşte toki.gov.tr linki ile TOKİ Çatalca ilçesi kura çekimine hak kazananlar ve konut başvurusu reddedilenler isim listesi...