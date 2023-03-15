SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.506 TL + Memura 13.637 TL MAAŞ! 2 veriyle %10 EK ZAM NETLEŞTİ!
Memur, SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz zamlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emeklilere zam yapılıyor. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli, memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurlar şimdi de Temmuz zammı için nefeslerini tuttu. Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi.TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık veri sonrası Temmuz zammı dönemi için ilk ipuçları gelmeye başladı. 2 veriyle birlikte %10 enflasyon farkı oluştu.TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Peki, Temmuz 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi sonrası emekli maaş hesabı 2023!
EMEKLİYE EN AZ 8.506 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, "Bugün en düşük emekliği aylığı devlet katkısıyla 5 bin 500 lira, net asgari ücret ise 8 bin 506 lira.
En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" dedi. Aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep eden Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını istedi.