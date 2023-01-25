TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...
TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Sakarya TOKİ 1.454 konut kurası Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Gölhisar Yusufça, Merkez, Tefenni ilçeleri için çekilecek. İlk Evim Projesi'ne başvuranlar canlı izleme ekranını, kura sonuç sorgulama linkini ve isim listesini araştırmaya başladı. İşte Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI!
25.01.2023 08:52 - Son Güncelleme: 25.01.2023 08:52