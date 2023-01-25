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Haberler Ekonomi TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Sakarya TOKİ 1.454 konut kurası Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Gölhisar Yusufça, Merkez, Tefenni ilçeleri için çekilecek. İlk Evim Projesi'ne başvuranlar canlı izleme ekranını, kura sonuç sorgulama linkini ve isim listesini araştırmaya başladı. İşte Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI!

takvim.com.tr
25.01.2023 08:52 - Son Güncelleme: 25.01.2023 08:52
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

TOKİ 25-26 Ocak 2023 tarihleri arasında Burdur için kura çekimi düzenliyor. Buna göre inşa edilecek toplam1.454 konut için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Kura ile birlikte isim listeleri de tek tek yayımlanıyor. İşte kura canlı izme ekranı, isim listesi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Burdur TOKİ 1.454 konut hak sahibi belirme kurası Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez, Tefenni ilçeleri için 25 Ocak 2023 günü yapılacak.

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

TOKİ BURDUR KURA CANLI İZLEME EKRANI

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Burdur TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

AĞLASUN – 25 Ocak – Saat: 10:00

BUCAK – 25 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ TAMAMI! 2+1 3+1 canlı Youtube! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

ÇAVDIR – 25 Ocak – Saat: 10:00

GÖLHİSAR – 25 Ocak - Saat: 10:00

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