Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?
Yıla ek zamlarla başlayan emeklilerin yeni gündemi ikramiye oldu. EYT'lilerin de yararlanacağı ikramiyede yapılacak artış için 2 formül konuşulurken, ödemenin 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündemde...
25.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 25.01.2023 06:59
Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.
2 FORMÜL VAR
Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.
Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Böylece emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.