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Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?

Yıla ek zamlarla başlayan emeklilerin yeni gündemi ikramiye oldu. EYT'lilerin de yararlanacağı ikramiyede yapılacak artış için 2 formül konuşulurken, ödemenin 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündemde...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
25.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 25.01.2023 06:59
Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?

Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.

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Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?

2 FORMÜL VAR
Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Böylece emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.

Emekliye 5.500 TL! İkramiye artışında 2 formül gündemde! Ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak?

13'ÜNCÜ MAAŞ İMKANI
İkinci formül ise yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi. Artış için konuşulan formüllerin başında bu geliyor. Bu formül uygulanırsa bayram ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin 750 liraya çıkacak.

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