TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Burdur 1.454 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar...

TOKİ 25-26 Ocak 2023 tarihleri arasında Burdur için kura çekimi düzenliyor. Buna göre inşa edilecek toplam1.454 konut için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Kura ile birlikte isim listeleri de tek tek yayımlanıyor. İşte kura canlı izme ekranı, isim listesi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...