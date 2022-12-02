O ürün 14,75 TL'ye çakıldı! TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMLİ KATALOG! %40'a varan indirim listesi! Ayçiçek yağı, yoğurt, siyah çay, süt...

Aralık ayının ilk gününde Tarım Kredi Marketlerde indirim furyası başladı. Alışveriş yapacak kişiler önceden listeyi görüp indirimleri yakalamak için 1-15 Aralık aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Süt, tereyağı, çay, ayçiçek yağı gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinde dev kampanyalar başladı. İşte Tarım Kredi 1-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu haberimizde!