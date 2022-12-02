O ürün 14,75 TL'ye çakıldı! TARIM KREDİ 1-15 ARALIK 2022 İNDİRİMLİ KATALOG! %40'a varan indirim listesi! Ayçiçek yağı, yoğurt, siyah çay, süt...
Tarım Kredi 1-15 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Tarım Kredi marketleri tarafından duyurulan yeni kampanyanın detaylarına haberimizde yer verdik. Bu hafta özellikle pirinç, mercimek, garnitür ve peynir fiyatları dikkat çekti. İşte 1-15 Aralık tam liste...
02.12.2022 09:45 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:45
Aralık ayının ilk gününde Tarım Kredi Marketlerde indirim furyası başladı. Alışveriş yapacak kişiler önceden listeyi görüp indirimleri yakalamak için 1-15 Aralık aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Süt, tereyağı, çay, ayçiçek yağı gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinde dev kampanyalar başladı. İşte Tarım Kredi 1-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu haberimizde!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri temel ihtiyaç ürünleri kapsamında 1-15 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ürünlerini açıkladı. Bugünden itibaren müşterisiyle buluşacak olan Tarım Kredi indirimli ürünleri alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor.