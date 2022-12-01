Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi
Karadeniz gazından bir hamle daha yapıldı. 2023'te evlerde kullanılmaya başlanacak olan Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 'Peçenek' ismi verilen 280 tonluk dağıtım haznesi denize indirildi. Peçenek 20 saat süren operasyonla denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirildi.
01.12.2022 09:07 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:07
PEÇENEK DENİZE İNDİRİLDİ
Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Ekipmana TPAO ekipleri tarafından 'Peçenek' ismi verildi.