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Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi

Karadeniz gazından bir hamle daha yapıldı. 2023'te evlerde kullanılmaya başlanacak olan Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 'Peçenek' ismi verilen 280 tonluk dağıtım haznesi denize indirildi. Peçenek 20 saat süren operasyonla denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirildi.

01.12.2022 09:07 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:07
Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi

Karadeniz gazının karaya ulaşması için atılan adımlar kapsamında 'Peçenek' denize indirildi.

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Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi

Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin görev yaptığı projede, doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru serimi tamamlandı.

Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi

Denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde denize indirilecek en büyük ekipman, Filyos Limanı'na getirildi.

Tam 280 ton! Karadeniz gazında bir hamle daha: Peçenek denize indirildi

PEÇENEK DENİZE İNDİRİLDİ

Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Ekipmana TPAO ekipleri tarafından 'Peçenek' ismi verildi.

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