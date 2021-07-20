SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yapılandırma yasasında ayrıca Bağ-Kur'lular için de emeklilik fırsatı çıktı. Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara, bunları avantajlı şekilde ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan imkan sürüyor.