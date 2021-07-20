SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!
Milyonlarca çalışanın tek hayali olan emeklilik hakkında bilinmeyen birçok detay var. Özellikle SGK borcu olanlar nasıl emekli olacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bağ-Kur primlerini ödememiş olanlar için büyük fırsat olan yapılandırma, eski fiyattan yapılarak borç ucuza kapatılabilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır gazetesinde tüm detayları açıkladı.
20.07.2021 09:46
- Son Güncelleme: 20.07.2021 09:46
1 Temmuz'da başlayan başvuru süresi, 1 Kasım'da sona erecek. Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek.