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SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

Milyonlarca çalışanın tek hayali olan emeklilik hakkında bilinmeyen birçok detay var. Özellikle SGK borcu olanlar nasıl emekli olacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bağ-Kur primlerini ödememiş olanlar için büyük fırsat olan yapılandırma, eski fiyattan yapılarak borç ucuza kapatılabilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır gazetesinde tüm detayları açıkladı.

20.07.2021 09:46 - Son Güncelleme: 20.07.2021 09:46
SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

Geçmiş Bağ-Kur primlerini ödememiş olanlar için yapılandırmada müthiş bir fırsat var. İhya eski fiyattan yapılacak, borç ucuza kapanacak emeklilik başlayacak...

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SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

Geçtiğimiz ay çıkartılan yapılandırma yasası ile ilgili başvuru süreci devam ediyor. Kamuya olan tüm borçları kapsayan yapılandırma ile ilgili başvurular 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

Devlete olan borçlardaki faizler ve cezaların tamamı silinecek. Ana paraya enflasyon farkı eklenecek. Borcunu peşin ödeyenlerin borcuna eklenen enflasyon farkının da yüzde 90'ı silinecek. Taksit yaptırmak isteyenler ise 18 taksit ve 36 aya kadar vade yaptırabilecek.

SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yapılandırma yasasında ayrıca Bağ-Kur'lular için de emeklilik fırsatı çıktı. Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara, bunları avantajlı şekilde ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan imkan sürüyor.

SGK prim borcu olana kaçırılmayacak fırsat! Borcunu ucuza kapa emekli ol!

1 Temmuz'da başlayan başvuru süresi, 1 Kasım'da sona erecek. Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek.