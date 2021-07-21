3200 TL maaşla personel alımı başvuru şartları! Günlük 89 TL maaş müjdesi! Başvurular internet üzerinden alınıyor!

İŞKUR, işsizleri iş sahibi gerçekleştirmek amacıyla pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek amacıyla İŞKUR'un birtakım şartları oluyor. İş arayan yurttaşların en çok tercih ettiği sitelerden biri olan Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alımı gerçekleştireceği açıklandı. Onlarca değişik şehre yapılacak olan personel alımında, noter katibi, ofis memuru, mühendis, tekniker ve işçi gibi detaylı branşlardan alım yapılacak. Yayınlanan personel alımında personel alımlarının sınavsız olacağı ifade edildi. İşte 3200 TL maaşla personel alımı müracaat şartları ve bütün detayları...