Evim olsun diyene 2.280 TL taksitle 2+1, 3.180 TL TL taksitle 3+1 sosyal konut! Başvurular e-Devlet’te! 240 ay vade 20 yılla...

Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaş kalmayacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tüm detayları belli oldu. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ ucuz konut açıklamasında bulundu. Buna göre başvurular 14 Eylül'de başlayıp Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Milyonlarca kişi anahtar teslim ev alacak. 2+1, 3+1 odalı daireler günlük sigara fiyatına satın alınabilecek. En fazla 240 ay vade imkanı ile aylık 1.600 TL- 2.280 TL gibi ödeme yaparak kolay ev sahibi olabilirsiniz. Konutların yanı sıra iş yeri ve arsa satışı da yapılacak. Vatandaşlar arsa alarak kendi evlerini dikebilecek. Proje kapsamında özellikle konutlar için istenen peşinat tutarı merak ediliyor. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler?