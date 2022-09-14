Evim olsun diyene 2.280 TL taksitle 2+1, 3.180 TL TL taksitle 3+1 sosyal konut! Başvurular e-Devlet'te! 240 ay vade 20 yılla...
TOKİ'den 2.280 TL taksitle 2+1, 3.180 TL TL taksitle 3+1 ev alma fırsatı! Son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, TOKİ başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...
Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaş kalmayacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tüm detayları belli oldu. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ ucuz konut açıklamasında bulundu. Buna göre başvurular 14 Eylül'de başlayıp Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Milyonlarca kişi anahtar teslim ev alacak. 2+1, 3+1 odalı daireler günlük sigara fiyatına satın alınabilecek. En fazla 240 ay vade imkanı ile aylık 1.600 TL- 2.280 TL gibi ödeme yaparak kolay ev sahibi olabilirsiniz. Konutların yanı sıra iş yeri ve arsa satışı da yapılacak. Vatandaşlar arsa alarak kendi evlerini dikebilecek. Proje kapsamında özellikle konutlar için istenen peşinat tutarı merak ediliyor. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreninde merakla beklenen müjdeyi tüm detaylarıyla duyurdu.
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Vatandaşlara evlerin, arsaların iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.
Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımzıın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.
BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR
Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.