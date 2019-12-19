Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' hamlesi, kirada yaşayanların yüzünü güldürdü. 2020'de yapılacak 100 bin konut için 81 ilde 238 proje hazırlandı. Kirada yaşayanlar, bu projelerden kendilerine uyanı seçecek, ev sahibi olacak.
19.12.2019 07:58
- Son Güncelleme: 19.12.2019 08:01
İKAMET ŞARTINA DİKKAT!
Projeyle 81 ilin tamamına konut yapılacak. İllerdeki konut sayıları en az 300, en çok 10 bin olacak. İstanbul'a 10 bin konut, Gaziantep'e 5 bin 200, Ankara ve Konya'ya 4 biner, Denizli ve Balıkesir'e 3 bin 500'er, Şanlıurfa'ya 3 bin 300 ve Bursa'ya 3 bin 200 konut inşa edilecek.
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