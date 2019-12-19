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Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' hamlesi, kirada yaşayanların yüzünü güldürdü. 2020'de yapılacak 100 bin konut için 81 ilde 238 proje hazırlandı. Kirada yaşayanlar, bu projelerden kendilerine uyanı seçecek, ev sahibi olacak.

19.12.2019 07:58 - Son Güncelleme: 19.12.2019 08:01
Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı, 81 ilin tamamında hayata geçirilecek projelerle sunulacak. 2020'de yapılacak konutlar için başvurular bu haftanın başında alınmaya başlarken, 238 ayrı proje için düğmeye basıldı.

Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

İKAMET ŞARTINA DİKKAT!
Projeyle 81 ilin tamamına konut yapılacak. İllerdeki konut sayıları en az 300, en çok 10 bin olacak. İstanbul'a 10 bin konut, Gaziantep'e 5 bin 200, Ankara ve Konya'ya 4 biner, Denizli ve Balıkesir'e 3 bin 500'er, Şanlıurfa'ya 3 bin 300 ve Bursa'ya 3 bin 200 konut inşa edilecek.

Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

Sunulan konut sayısının en fazla olduğu ilçe ise İstanbul'daki Tuzla. Ev sahibi olmak isteyen vatandaş, 238 projeden kendisine uygun olanı seçiyor.

Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

Seçim yapılırken 'seçilen proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olma' şartına uymak gerekiyor.


Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

BİR YILDA İLK DE FA 100 BİN EV YAPILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın, 2002'den bugüne, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yaptığını ifade ederek, "Bu ülkede hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek bu kampanya yapılmaya devam edecek" dedi.

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