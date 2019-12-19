Ucuz ev için 81 ilde 238 proje! Hangi şehirde kaç ev yapılacak? İşte ilçe ilçe o liste...

İKAMET ŞARTINA DİKKAT!

Projeyle 81 ilin tamamına konut yapılacak. İllerdeki konut sayıları en az 300, en çok 10 bin olacak. İstanbul'a 10 bin konut, Gaziantep'e 5 bin 200, Ankara ve Konya'ya 4 biner, Denizli ve Balıkesir'e 3 bin 500'er, Şanlıurfa'ya 3 bin 300 ve Bursa'ya 3 bin 200 konut inşa edilecek.