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Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle doğalgaz ve elektrik faturalarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı. Soğuk havalarla birlikte enerji tüketimi de yükseldi. Ancak bazı püf noktalara dikkat ederek faturalarınızdan tasarruf etmeniz mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken hangi ev aletinin ne kadar enerji tükettiğini bilmek! İşte faturalarınızı düşürmenin yolu...

18.12.2019 07:25 - Son Güncelleme: 18.12.2019 07:25
Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

Kışın, yaza göre evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle daha çok elektrik harcıyoruz. Isıtıcılar, televizyon derken fatura da artıyor.

Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

Kış aylarında evlerdeki doğalgaz tüketimi ise yüzde 186 artıyor. Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor.

Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.

Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

En çok kullanılan ısıtıcı, en maliyetli olan ütü
Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor.

Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

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