Daha düşük fatura için dikkat! Hangi alet ne kadar elektrik tüketiyor?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle doğalgaz ve elektrik faturalarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı. Soğuk havalarla birlikte enerji tüketimi de yükseldi. Ancak bazı püf noktalara dikkat ederek faturalarınızdan tasarruf etmeniz mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken hangi ev aletinin ne kadar enerji tükettiğini bilmek! İşte faturalarınızı düşürmenin yolu...

18.12.2019 07:25 - Son Güncelleme: 18.12.2019 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





