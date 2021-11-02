TOKİ Başkanlığı’ndan Kasım ayı konut satış ihale ilanları yayınlandı! TOKİ’den aylık 585 TL taksitle ev sahibi olun!
Ev sahibi olmak herkesin hayalidir ve az birikmiş parası olsa da zorlanmadan konut almak isteyenler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ihale ilanlarını yakından takip ediyor. Kasım ayının başlaması ile birlikte Kasım ayı TOKİ ihaleleri yayınlandı ve tüm detaylara yer verildi. TOKİ'den aylık 585 TL taksitle ev sahibi olmak isteyenler hemen detayları araştırmaya başladı. Farklı illerdeki farklı projelere başvuru yapmak isteyenler için TOKİ konut ihaleleri ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. 1-30 Kasım tarihleri arasında başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 585 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Yüzbinlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, farklı pek çok illerde de ve çeşitli sayılarda konut ihalelerini yayınladı. Hem Kasım hem de Aralık ayları için olanları haberimizde derledik. Nerelerde ne kadar fiyata ev satışı yapılacağını, ihale detaylarını inceleyebilirsiniz.
Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Lalaşahin Mahallesi 683 Konut, 13 Adet Dükkan, 1 Adet İlköğretim Okulu ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.