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Koronavirüs salgını Bitcoin'i de vurdu! Bitcoin ve diğer kripto paralar koronavirüsten nasıl etkilendi?

Koronavirüs Bitcoin'i de yerle bir etti. Koronavirüs dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Döviz ve altın kadar dijital para olarak da bilinen kripto para birimi Bitcoin de koronavirüsten etkilendi. Yaklaşık 1 ay önce endeks puanı 100 üzerinde 49 ile piyasalarda 'nötr' durumda olan Bitcoin, koronavirüs ile 100 üzerinden 5 puana düştü. Bitcoin dışındaki diğer dikkat çeken kripto paralardan Etherium, Ripple ve Binance Coin de düşüş yaşadı.

19.03.2020 17:29 - Son Güncelleme: 19.03.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





