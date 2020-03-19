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Koronavirüs salgını Bitcoin'i de vurdu! Bitcoin ve diğer kripto paralar koronavirüsten nasıl etkilendi?
Koronavirüs salgını Bitcoin'i de vurdu! Bitcoin ve diğer kripto paralar koronavirüsten nasıl etkilendi?
Koronavirüs Bitcoin'i de yerle bir etti. Koronavirüs dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Döviz ve altın kadar dijital para olarak da bilinen kripto para birimi Bitcoin de koronavirüsten etkilendi. Yaklaşık 1 ay önce endeks puanı 100 üzerinde 49 ile piyasalarda 'nötr' durumda olan Bitcoin, koronavirüs ile 100 üzerinden 5 puana düştü. Bitcoin dışındaki diğer dikkat çeken kripto paralardan Etherium, Ripple ve Binance Coin de düşüş yaşadı.
19.03.2020 17:29
- Son Güncelleme: 19.03.2020 17:29
İlk olarak 2012'de Bitcoin'de yaşanan yarılanma sonrasında büyük yükseliş dikkatleri çekmişti. 4 yılda bir devam eden yarılanma 2016'de tüm dünyanın dikkatini Bitcoin'e çevirmesine neden oldu. 19 bin doları geçen Bitcoin şuanlarda 5 bin dolar sularında.
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"Peki 2. yarılanmanın ardından 4 yıl geçmişken Bitcoin neden yüzde 50'ye yakın düşüş yaşadı?" sorusu koronavirüste saklı.
Birçok ülkede halkın sokağa çıkışı kısıtlanırken, yatırımcılar paralarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Nakit akışına dönüştürülmek için kripto paralardaki yatırımlar geri çekildi.
BİTCOİN'DE YARILANMA NEDİR?
Bitcoin bloklarının her birinin tamamlanması sonrası madencilere belirli bir miktar ödül verilir. Bu ödül, blok içerisindeki işlemleri kayıt altına alan madenciler arasında paylaşılır. Madencilerin her bir blok sonunda kazandıkları ödülün yarıya düşmesi olayına ise "halving" yani 'yarılanma' adı verilir.
2016'nın ardından 2020'de (bu yıl) gerçekleşecek olan yarılanma, blok ödülünün 12,5'tan 6,25'e düşmesine neden olacağı için Bitcoin takipçileri için oldukça önemli.