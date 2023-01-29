TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...
TOKİ Sosyal Konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Balıkesir ili için hak sahipleri belli olacak. Balıkesir'de yapılacak kurada; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara ilçelerinde konut kuraları belli olacak. İşte Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ haberimizde!
29.01.2023 09:13 - Son Güncelleme: 29.01.2023 09:13