TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek.