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Haberler Ekonomi TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

TOKİ Sosyal Konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Balıkesir ili için hak sahipleri belli olacak. Balıkesir'de yapılacak kurada; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara ilçelerinde konut kuraları belli olacak. İşte Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ haberimizde!

takvim.com.tr
29.01.2023 09:13 - Son Güncelleme: 29.01.2023 09:13
TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

TOKİ kura çekimleri Balıkesir ilinde devam ediyor. TOKİ Balıkesir'de Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçelerinde hak sahibi belirlenecek. İşte kura sonuçları sorgulama ve isim listeleri haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ

Balıkesir kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Balıkesir 3.975 konutluk kura çekimi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda gerçekleşecek.

TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

İŞTE BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI!

Balıkesir kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Balıkesir 3.975 konutluk kura çekimi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda gerçekleşecek.

TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

TOKİ BALIKESİR KURA TARİHLERİ 2023

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

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