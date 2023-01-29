İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?
Yeni yılla birlikte pek çok gelir gibi işsizlik maaşı da arttı. 10 ay verilen maaş 7 bin 945 liraya kadar yükseldi. Peki işten ayrılanlar ne kadar alacak? İşte detayları...
Brüt 10 bin 8 lira olan yeni brüt asgari ücretle işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişti. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterirken, tavan ise damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 945 liraya çıktı.
Peki işten ayrılanlara ne kadar maaş ödenecek? Halen işsizlik maaşı alanlar bu artıştan etkilenecek mi? İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken detaylar...
KİMLER ALIYOR?
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor.
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.