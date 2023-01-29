İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

Brüt 10 bin 8 lira olan yeni brüt asgari ücretle işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişti. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterirken, tavan ise damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 945 liraya çıktı.

