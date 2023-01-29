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İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

Yeni yılla birlikte pek çok gelir gibi işsizlik maaşı da arttı. 10 ay verilen maaş 7 bin 945 liraya kadar yükseldi. Peki işten ayrılanlar ne kadar alacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
29.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 29.01.2023 06:56
İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

1 Ocak'tan itibaren yüzde 54.66 artan asgari ücret, işsizlere ödenen maaşı da yükseltti.

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İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

Brüt 10 bin 8 lira olan yeni brüt asgari ücretle işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişti. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterirken, tavan ise damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 945 liraya çıktı.

İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

Peki işten ayrılanlara ne kadar maaş ödenecek? Halen işsizlik maaşı alanlar bu artıştan etkilenecek mi? İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken detaylar...

İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

KİMLER ALIYOR?
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor.

İşten ayrılana 7.945 TL! 10 ay boyunca ödenecek! Kimler alıyor? Nasıl değişicek?

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.

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