Emekliye verilecek zam oranları netleşti! 2022 emekli maaş zammında bomba detay! İşte SSK, Bağkur ve memur emeklileri zam oranı...
SSK, Bağkur ve memur emeklileri zam oranı merak konusu oldu. Memur ve emeklilerin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları zamlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin ve Memur – Sen başkanı Yalçın'ın görüşmesinin ardından gündeme gelen refah payı ve ek zam talepleri de masaya yatırıldı. TÜİK'in enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netleşecek yeni oranlara göre yüzde 15,7 seviyelerinde bir zamma kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar.
28.12.2021 08:48
- Son Güncelleme: 28.12.2021 08:48
Normalde 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan zamlara, önümüzdeki dönem ek zamlar ve refah payının da eklenmesiyle ciddi oranda bir artış yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre yüzde 13 – 14 seviyelerinde bir zam beklentisi oluşmuş durumda.
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Kulislerde konuşulan rakamlara göre, 2022 yılından itibaren 200 lira seviyelerinde bir farkın korunması durumunda yapılacak zamla beraber 3 bin 53 lira seviyelerinde bir emekli maaşı görülüyor.
Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamlarına göre son 5 ayda TÜİK'in belirlediği oran %10,48 olarak dikkat çekiyor.