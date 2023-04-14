TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 | 14 Nisan TOKİ Muğla, Mardin, Tokat, Sivas, Sinop müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ ASİL-YEDEK PDF!
TOKİ tarafından bugün Mardin (870), Muğla (1700), Muş (50), Siirt (20), Sinop (200), Sivas (380), Tokat (530), Tunceli (30), Van (180), Yozgat (540) illeri için arsa kura çekimi gerçekleştirildi. Söz konusu 10 ilden birinde arsa sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar şimdi kura sonucuna göre isim listelerini araştırıyor. Peki 14 Nisan 2023 TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte kura sonuç sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
TOKİ ARSA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ arsa kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Son olarak bugün Mardin (870), Muğla (1700), Muş (50), Siirt (20), Sinop (200), Sivas (380), Tokat (530), Tunceli (30), Van (180), Yozgat (540) illeri için kuralar çekildi. Bu illerden birinde arsa almak için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuç sorgulama ekranı ve isim listelerini araştırıyor. İşte detaylar...
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonuçları, çekilişler tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebiliyor.
Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan arsalar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.
e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)
10 Nisan: Kahramanmaraş (910), Hatay (2340), Gaziantep (470), Malatya (50), Adana (450), Adıyaman (610)
11 Nisan: Şanlıurfa (2000), Osmaniye (400), Ankara (1530)
12 Nisan: Amasya (400), Artvin (185), Aydın (575), Bitlis (205), Bolu (140), Burdur (325), Çankırı (40), Denizli (20), Giresun (380), Gümüşhane (150)