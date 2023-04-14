TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 | 14 Nisan TOKİ Muğla, Mardin, Tokat, Sivas, Sinop müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ ASİL-YEDEK PDF!

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan arsalar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

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