Kimler ikramiye alacak? Evde bakım, dul ve yetim aylığı, aile destek, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı?

Evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi merak ediliyor. EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri 14 Nisan 2023 tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlar da kendilerine ikramiye yatacak mı öğrenmek için araştırmalara koyuldu. İşte 2023 sosyal yardım ödeme takvimi ve diğer detaylar...