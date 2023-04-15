Kimler ikramiye alacak? Evde bakım, dul ve yetim aylığı, aile destek, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı?
Ramazan Bayramı'nda kimlerin ikramiyeden faydalanacağı belli oldu. 2023 yılında bilindiği üzere sosyal yardımların tümüne zam geldi. Ayrıca bu yıl Aile Destek Ödemeleri'nde de artış yapılmıştı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki Kimler ikramiye alacak? Evde bakım, dul ve yetim aylığı, aile destek, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? İşte Sosyal yardım ödeme miktarı ve ödeme tarihleri 2023...
Evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi merak ediliyor. EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri 14 Nisan 2023 tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlar da kendilerine ikramiye yatacak mı öğrenmek için araştırmalara koyuldu. İşte 2023 sosyal yardım ödeme takvimi ve diğer detaylar...
BAYRAMDA İKRAMİYE KİMLERE ÖDENECEK?
Bayram ikramiyesi; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.
Ayrıca aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 2.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 1000 TL, yetim çocuğa ise 500 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.