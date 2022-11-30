TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul ilçeleri için çekilecek kuralardan ilki Tuzla'da düzenlendi. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla Aydınlı mahallesinde inşa ettirilen 508 adet 2+1, 3+1 konut için 30 Kasım'da Konut Belirleme Kurası çekildi. Gözler bu kez Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura çekimlerine çevrildi. Peki TOKİ Arnavutköy 2+1, 3+1 konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte isim listesi, canlı yayın ekranı ve sonuç sorgulama linki...
TOKİ'de kura çekim heyecanı devam ediyor. İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kuralar Tuzla için çekildi. TOKİ'den daha önce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir." Tuzla kuraları tamamlanırken gözler diğer ilçelere çevrildi. İşte detaylar...
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, SİLİVRİ, ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Öncelikle hemen şunu belirtelimki Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca ilçeleri için kura tarihleri henüz duyurulmadı. İstanbul'da şuan için yalnızca Tuzla kura çekimi yapıldı.