TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI

TOKİ'de kura çekim heyecanı devam ediyor. İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kuralar Tuzla için çekildi. TOKİ'den daha önce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir." Tuzla kuraları tamamlanırken gözler diğer ilçelere çevrildi. İşte detaylar...