e-Devlet'ten formu doldurup onay almak yeterli! Yılbaşı öncesi PTT'den 850 TL destek ödemesi! 12 ay boyunca verilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ekonomik anlamda zorluk çeken dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından birçok alanda yardım ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda yakacak, erzak, nakit desteği, eğitim yardımı gibi çeşitli alanlarda yardımlar yapılıyor. 2023 yılı Aralık ayı yaşanırken hangi desteklerin kimler tarafından verildiği, aranan şartların neler olduğu gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Bu destekler arasında en merak edilen aile destek ödemeleri oldu. Peki, Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemelerine kimler başvurabilir? İşte merak edilen 850-1250 TL yardımı detayları!