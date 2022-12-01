e-Devlet'ten formu doldurup onay almak yeterli! Yılbaşı öncesi PTT'den 850 TL destek ödemesi! 12 ay boyunca verilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara devlet tarafından verilen karşılıksız yardımlar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelere devlet desteğinin verilmesi için belirlenen şartların taşınıyor olması gerekiyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar önde geliyor ve bu kapsamda ailelere 850-1250 arası destek sağlanıyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler ve başvuru detayları!
Ekonomik anlamda zorluk çeken dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından birçok alanda yardım ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda yakacak, erzak, nakit desteği, eğitim yardımı gibi çeşitli alanlarda yardımlar yapılıyor. 2023 yılı Aralık ayı yaşanırken hangi desteklerin kimler tarafından verildiği, aranan şartların neler olduğu gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Bu destekler arasında en merak edilen aile destek ödemeleri oldu. Peki, Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemelerine kimler başvurabilir? İşte merak edilen 850-1250 TL yardımı detayları!
ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Söz konusu ödemelerin takvimi henüz duyurulmasa da, kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, Aralık ayı ödemelerinin de ayın ilk haftası yapılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.