TOKİ Arnavutköy-Başakşehir-Esenler KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 1 Nisan 2023 TOKİ İSTANBUL Başakşehir ASİL-YEDEK isim listesi!

250 bin konut projesi kapsamında İstanbul kuralarında heyecan devam ediyor. TOKİ Tuzla çekilişleriyle başlayan heyecan Silivri-Çatalca'nın ardından bugün Başakşehir-Arnavutköy ve Esenler kurasıyla devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekilişi canlı izle seçeneği hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar arttı. İşte 1 Nisan 2023 TOKİ Başakşehir asil yedek isim listesi hakkında bilgiler!