TOKİ Arnavutköy-Başakşehir-Esenler KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 1 Nisan 2023 TOKİ İSTANBUL Başakşehir ASİL-YEDEK isim listesi!
TOKİ Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekilişi canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar yükselişe geçti. TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekimi bugün başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan hızla devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.
01.04.2023 09:30 - Son Güncelleme: 01.04.2023 09:35
250 bin konut projesi kapsamında İstanbul kuralarında heyecan devam ediyor. TOKİ Tuzla çekilişleriyle başlayan heyecan Silivri-Çatalca'nın ardından bugün Başakşehir-Arnavutköy ve Esenler kurasıyla devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ Arnavutköy-Başakşehir-Esenler kura çekilişi canlı izle seçeneği hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar arttı. İşte 1 Nisan 2023 TOKİ Başakşehir asil yedek isim listesi hakkında bilgiler!
İSTANBUL'DA KONUTLAR HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
AVRUPA YAKASI
ARNAVUTKÖY
BAŞAKŞEHİR
ESENLER
ANADOLU YAKASI