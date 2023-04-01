RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 1.6 milyon vatandaş başvuruda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, başvuruda bulunanların maaş bağlama işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'li vatandaşın, eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak

01.04.2023 09:43 - Son Güncelleme: 01.04.2023 09:43
İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 1.6 milyonu geçti.

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İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruda bulunanların önemli kısmının aylık bağlama işlemlerini tamamladı.

İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

Emekliliğe hak kazananlar ilk aylıklarını, zamlı bayram ikrâmiyelerini ve banka promosyonlarını bu ay alacak.

İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'li vatandaşın hesabına nisanda bayram ikramiyesiyle birlikte 9.500 lira yatarken, 9-10 bin lira banka promosyonuyla birlikte eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak.

İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

EYT'li olup yine asgari ücretle çalışmaya devam ettiğini düşündüğümüzde de bu tutar 28 bin liraya çıkacak.

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