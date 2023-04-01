İlk maaşlar ödeniyor! En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 1.6 milyon vatandaş başvuruda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, başvuruda bulunanların maaş bağlama işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'li vatandaşın, eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak
01.04.2023 09:43 - Son Güncelleme: 01.04.2023 09:43
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 1.6 milyonu geçti.
En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'li vatandaşın hesabına nisanda bayram ikramiyesiyle birlikte 9.500 lira yatarken, 9-10 bin lira banka promosyonuyla birlikte eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak.
EYT'li olup yine asgari ücretle çalışmaya devam ettiğini düşündüğümüzde de bu tutar 28 bin liraya çıkacak.