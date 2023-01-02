2023'le beraber hepsi değişti! Vergide yeni hesaplama: Ev sahibi 21 bin, kiralık araç 17 bin TL...
Yeni yılla birlikte vergilerde de değişim yaşandı. Gelir vergisi yasasına göre 2023 boyunca geçerli olacak istisna ve indirim tutarları netleşti. Bu kapsamda ev sahipleri 2023'te elde ettikleri kira geliri yıllık 21 bin lirayı aşarsa beyanname verecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de kiralık araçların aylık 17 bin lirasını gider gösterebilecek. Yıllık 1,9 milyon liranın üzerinde kazanan Youtuber'lar da beyanname verecek.
Gelir vergisi yasasında yer alan istisna ve indirim tutarları belli oldu. 2022 yılı için 9 bin 500 lira olan kira gelirindeki istisna yeniden değerleme tutarı oranında artırıldı. Ev sahipleri elde ettikleri kira gelirini bir sonraki yıl beyan ederek vergilerini ödüyorlar. 2022 yılında ev sahiplerinin elde ettikleri kira geliri toplamda 9 bin 500 lirayı aşıyorsa aşan kısmı için mart ayında beyanname vermek zorundalar. Aylık bazda 791 liranın üstünde kira geliri elde ediliyorsa bu gelirin üstündeki gelir için beyanname verilecek. Kira gelirinin aylık elde edilmesi şartı bulunmuyor. Eğer ev mart ayında 950 lira kiraya verilmişse 10 ay boyunca elde edilen kira geliri 9 bin 500 liraya geliyor. Hürriyet'in haberine göre yine beyanname verilmesine gerek yok.
Ancak haziran ayında 5 bin liraya kiraya verilen ev için elde edilen 30 bin liranın 9 bin 500 lira istisna sınırı aşıldığı için 20 bin 500 lira için beyanname verilmesi gerekecek. 2023 yılı içinde sınır 21 bin liraya çıkarıldı. Aylık bin 750 liraya oturulan bir ev için yıllık bazda kira geliri 21 bin liraya denk geliyor. Bu durumda yıllık sınır geçilmediği için gelecek yıl yani 2024 yılında beyanname verilmesine gerek olmayacak. Ama bu yıl 5 bin lira kiraya verilen bir ev için yıllık bazda elde edilen 60 bin liranın 21 bin lirası istisna tutarı olacak, kalan 39 bin lira için beyanname verilmesi gerekecek. İşte 2023 yılında geçerli olacak diğer istisna ve indirim tutarları:
GAYRİMENKUL DEĞERİ
* Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı 55 bin lira olarak belirlendi. Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan önce satılması halinde bu satış nedeniyle elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.
KİRALIK ARACA 17 BİN LİRA
* Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek otomobillerin kiralık olması durumunda ödenen aylık kira tutarı ile işletmeye kayıtlı binek otomobillerinin amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli ile ilgili indirim tutarları da arttırıldı.