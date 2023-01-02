2023’le beraber hepsi değişti! Vergide yeni hesaplama: Ev sahibi 21 bin, kiralık araç 17 bin TL...

Ancak haziran ayında 5 bin liraya kiraya verilen ev için elde edilen 30 bin liranın 9 bin 500 lira istisna sınırı aşıldığı için 20 bin 500 lira için beyanname verilmesi gerekecek. 2023 yılı içinde sınır 21 bin liraya çıkarıldı. Aylık bin 750 liraya oturulan bir ev için yıllık bazda kira geliri 21 bin liraya denk geliyor. Bu durumda yıllık sınır geçilmediği için gelecek yıl yani 2024 yılında beyanname verilmesine gerek olmayacak. Ama bu yıl 5 bin lira kiraya verilen bir ev için yıllık bazda elde edilen 60 bin liranın 21 bin lirası istisna tutarı olacak, kalan 39 bin lira için beyanname verilmesi gerekecek. İşte 2023 yılında geçerli olacak diğer istisna ve indirim tutarları: