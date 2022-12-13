TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Amasya 1.150 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 13 Aralık Salı günü Amasya'da 1.150 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Amasya 1.150 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!