TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Amasya 1.150 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon...
Amasya TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Bugün yapılacak Amasya kura çekimi kapsamında; Merkez, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova, Ziyaret ilçeleri için sonuçlar açıklanacak. Peki, Amasya kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Amasya 1.150 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
13.12.2022 09:25 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:25
TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 13 Aralık Salı günü Amasya'da 1.150 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Amasya kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Amasya 1.150 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!