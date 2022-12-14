1 Litresi 21 TL'ye düştü! ⛽Benzin ve Mazot YENİ FİYAT LİSTESİ! Brent Petrol 79,07 dolar İNDİRİM kapıda! Shell, BP, Opet, TOTAL, PO...

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor. Yaşanan bu düşüşlerin ardından gözler benzin ve mazot fiyatlarında indirim beklentisi artıyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve mazota üst üste indirim müjdesi gelmişti. Peki, Benzin ve mazota indirim gelecek mi? 1 LT Benzin, Mazot ve LPG kaç TL oldu? İşte merak edilenler!