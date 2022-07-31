TOKİ aidat öder gibi ev sahibi yapacak! 81 il + 20 yıl vade jesti! Asgari ücretliler, emekliler bu fiyatlara bayılacak! 1.500 TL’den az taksitle...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız.

Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50'sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız.