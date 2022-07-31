TOKİ aidat öder gibi ev sahibi yapacak! 81 il + 20 yıl vade jesti! Asgari ücretliler, emekliler bu fiyatlara bayılacak! 1.500 TL'den az taksitle...
Merakla beklenen sosyal konut projelerinin yakın zamanda 81 ilde başlatılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin müjde beklenirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika açıklama geldi. Kurum "Önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız". dedi. Öte yandan TOKİ'nin güncel konut satışları da yoğun ilgi görüyor. TOKİ 24 ilde toplamda 1 bin 151 konutu satışa sunuyor. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank'nın şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilirken 4 Ağustos'ta sona ereceği uyarısı geldi. İşte il il konut satışları ve taksit ödemeleri hakkında bilgiler...
Ucuza ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği duyuru yapıldı. 81 ili kapsayan TOKİ projesiyle 2+, 31+ odalı daireler uygun fiyata sahiplerini bulacak. Konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olanlar için harekete geçen hükümet yepyeni sosyal konut projesini ilan etti. Projeyle ilgili tüm detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız.
Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50'sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız.
Daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz.
2023'e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler.''
Murat Kurum, konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağının altını çizdi.
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.